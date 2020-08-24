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Зеленский инициировал создание государственных премий имени Патона и Скорика

Зеленский инициировал создание государственных премий имени Патона и Скорика

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский инициировал основание государственных премий имени Бориса Патона и Мирослава Скорика. Об этом Глава государства заявил, выступая с торжественной речью ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В этот день с нами, к сожалению, нету двух выдающихся фигур, двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время, двух великих украинцев, которые, к большому сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины: Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высших государственных наград", - сказал Зеленский.

По его словам, эти люди творили нашу историю и завоевывали славу для Украины в мире.

"Сегодня мной направлены к правительству соответствующие письма об учреждении двух премий за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - государственную премию имени Бориса Патона. И за весомый вклад в развитие музыкального искусства - государственную премию имени Мирослава Скорика", - заявил Президент.

Напомним, Борис Патон скончался 19 августа в возрасте 101 года. Известный композитор Мирослав Скорик умер 1 июня.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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