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США никогда не согласятся на меньшее, чем полное восстановление целостности Украины: поздравление посольства

США никогда не согласятся на меньшее, чем полное восстановление целостности Украины: поздравление посольства

КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в противостоянии российской агрессии, и никогда не согласятся на меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины. Об этом в видео обращении заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН.

"От имени Посольства США я поздравляю народ Украины с 29-й годовщиной Независимости Украины. Народ Украины продемонстрировал вдохновенную силу и решительность, отстаивая независимость и работая над укреплением демократии своей страны. Ваша преданность построению справедливого и процветающего будущего была продемонстрирована на Майдане во время Революции Достоинства, на передовой на Востоке Украины, а также ежедневным трудом представителей гражданского общества и других активных граждан. В то же время, когда мы отмечаем этот праздник вместе с народом Украины, наши мысли также с украинцами в Крыму и на Донбассе, чьи демократические права и свободы продолжают нарушаться российской агрессией", - сказала Квин.

Она отметила, что США отдают особое уважение тем украинским солдатам, которые не могут отметить праздник с близкими людьми, потому что они храбро служат своей стране.

"Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в противостоянии российской агрессии, и никогда не согласятся на меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины", - добавила дипломат.

Напомним, Украина принимает поздравления от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости, в частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, День Независимости
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