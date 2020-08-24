Есть все шансы: Кулеба ожидает встречи глав МИД стран "нормандского формата"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" имеет все шансы вскоре состояться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Мы готовимся к следующей встрече (министров иностранных дел в "нормандском формате" - ред.)... По состоянию на сейчас у нас есть все основания полагать, что эта встреча состоится в четырехстороннем формате, и к нам присоединится министр иностранных дел РФ", - сказал министр.

По словам Кулебы, главы МИД Германии и Франции поддержали его предложение провести такую встречу.

По его словам, этот вопрос и путь подготовки к встрече сегодня обсудили с немецким министром.

Ранее Президент назвал дату встречи советников в "нормандском формате" - 28 августа.