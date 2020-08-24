Лавров не выдвигает дополнительных условий для "нормандской" встречи в сентябре - Кулеба

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выдвигает дополнительных условий для проведения встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" в сентябре. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Ключ к миру в Украине, ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве. Но меня обнадеживает тот факт, что в последнее время благодаря активной вовлеченности моих немецкого и французского коллег, благодаря усилиям Украины, благодаря определенным положительным шагам со стороны России нам удалось сдвинуться с места. И, насколько я понимаю, сейчас наш коллега, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выдвигает каких-либо дополнительных условий для проведения нашей встречи министров в сентябре", - сказал министр.

По его словам, в то же время все четыре министра настроены на одно - на то, чтобы эта встреча была содержательной.

Напомним, на следующей встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" в сентябре планируется обсудить ряд политических вопросов.