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Лавров не выдвигает дополнительных условий для "нормандской" встречи в сентябре - Кулеба

Лавров не выдвигает дополнительных условий для "нормандской" встречи в сентябре - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выдвигает дополнительных условий для проведения встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" в сентябре. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Ключ к миру в Украине, ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве. Но меня обнадеживает тот факт, что в последнее время благодаря активной вовлеченности моих немецкого и французского коллег, благодаря усилиям Украины, благодаря определенным положительным шагам со стороны России нам удалось сдвинуться с места. И, насколько я понимаю, сейчас наш коллега, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выдвигает каких-либо дополнительных условий для проведения нашей встречи министров в сентябре", - сказал министр.

По его словам, в то же время все четыре министра настроены на одно - на то, чтобы эта встреча была содержательной.

Напомним, на следующей встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" в сентябре планируется обсудить ряд политических вопросов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Сергей Лавров, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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