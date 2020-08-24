Кулеба сообщил, на какие уступки не пойдет Украина в вопросе выборов на Донбассе

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие как европейской, демократической страны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, отвечая на вопрос о спорах в "Минске" относительно проведения выборов на Донбассе, передает корреспондент УНН.

"Если я вам сейчас скажу, на какие уступки готова пойти Украина, то можно в принципе министрам уже в сентябре не встречаться, потому что тогда весь смысл дипломатии будет потерян. Но я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие как европейской, демократической страны и не создадут внутри Украины мины замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является восстановление нашей территориальной целостности и наше движение вперед как европейской, евроатлантической страны", - сказал Кулеба.

На брифинге также спросили Мааса, как Германия видит решение этого вопроса.

"Я еще не знаю решения, если бы оно было, мы конечно, уже далеко продвинулись бы вперед. Но из-за этого мы и встречаемся - есть разные подходы, разные видения, и я думаю, нет разницы в подходах о том, что выборы должны все-таки состояться, речь идет о проведении выборов. То есть необходимо достичь ситуации, создать основания для проведения выборов. Каким образом эта процедура будет решена, не ясно. Есть положение в Минских договоренностях, мы о них как раз и говорим, но есть разные подходы. Но все стороны должны быть готовы вести разговор об этом и, если это есть, я считаю, это очень положительно", - ответил немецкий министр.