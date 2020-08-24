Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8625

МИД: укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. Поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что хотя эта часть границы оставаться для нашей страны безопасным и дружественным рубежом", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, позиции руководителей министерств иностранных дел Германии и Украины по ситуации в Республике Беларусь полностью совпадают.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным происходящее в Беларуси. Стороны подвердить договоренность совместно реагирования на ситуацию в случае ее обострения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Беларуси: Конгресс США отреагировал на предложение России "помочь Лукашенко"

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.