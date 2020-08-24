МИД: укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. Поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что хотя эта часть границы оставаться для нашей страны безопасным и дружественным рубежом", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, позиции руководителей министерств иностранных дел Германии и Украины по ситуации в Республике Беларусь полностью совпадают.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным происходящее в Беларуси. Стороны подвердить договоренность совместно реагирования на ситуацию в случае ее обострения.

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