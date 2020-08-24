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Украина пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно Крыма

Украина пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно Крыма

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская сторона пригласила Германию присоединиться к международной платформы относительно деоккупации Крыма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

"Особое внимание мы уделили вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим очень высоко. Я проинформировал Хайко о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму, и после ее окончательной финализации и утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит нашу позицию и свой формат участия в этой платформе", - сказал министр.

Как сообщал УНН, Украина ожидает, что Польша присоединится и станет одним из лидеров в процессе начала международной платформы с деоккупации Крыма.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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