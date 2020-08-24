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В Кремле не знают, поздравит ли Путин Зеленского с Днем Независимости Украины

В Кремле не знают, поздравит ли Путин Зеленского с Днем Независимости Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, поздравит лм Владимир Путин Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины. Об этом представитель Кремля заявил в понедельник, беседуя с журналистами, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В последние годы у нас не было обмена (поздравлениями - ред.) по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне не известно о том, что приветственное послание направлено или будет направлено президенту Украины", - сказал Песков.

Напомним, со вчерашнего дня Украина принимает поздравления от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости, в частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, День Независимости, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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