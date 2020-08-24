Помпео от имени США поздравил украинцев с Днем Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины является незыблемой. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в поздравлении украинского народа с 29-й годовщиной независимости. Заявление Помпео обнародовало посольство США в Украине, передает УНН.

"От имени Соединенных Штатов и американского народа я поздравляю народ Украины с 29-й годовщиной независимости вашей страны. Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема", - заявил Госсекретарь.

По его словам, США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины.

"Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией", - говорит Помпео.

Он заверил в солидарности Соединенных Штатов с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения реформ, что ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права.

"Дружба между нашими странами никогда не была более крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы", - добавил американский политик.

Как повидомлв УНН, со вчерашнего дня Украина принимает поздравление от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости, в частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником.



