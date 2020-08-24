Участники Марша защитников планируют ночевать под Офисом Генпрокурора

КИЕВ. 24 августа. УНН. У Офиса Генпрокурора начали собираться участники Марша защитников Украины. Они будут нести ночную стражу, уже разбили палатки. Об этом УНН сообщил их координатор Петр Киян.

"Мы уже у Офиса Генпрокурора, уже разбили палатки. Здесь люди будут ночевать до утра. Сколько людей здесь будет, не могу сказать, сколько желающих будет присоединятся к этой акции - столько и будет", - сказал Киян.

Ранее отмечалось, что активисты соберутся у Офиса Генпрокурора, в частности, с требованиями "прекратить все дела, которые имеют признаки политических преследований; закрыть уголовные производства против Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь".

Напомним, в День Независимости, 24 августа, в столице начался Марш защитников Украины, организованный Движением ветеранов Украины и фондом "Вернись живым".



