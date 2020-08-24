Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Рынок отыграл свое: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4500

Зеленский поддерживает проведение саммита "нормандской четверки" в конце сентября

Зеленский поддерживает проведение саммита "нормандской четверки" в конце сентября

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина поддерживает позицию Германии, что саммит лидеров "Нормандской четверки" должен состояться в конце сентября. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Это же сам Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

"Хайко Маас, я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров N4 (нормандской четверки - ред.) должен состояться в конце сентября", - написал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Стороны обсудили встречу в "нормандском формате" и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.