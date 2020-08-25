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Кравчук назвал условие, при котором к аннексированного Крыму могут восстановить подачу воды

Кравчук назвал условие, при котором к аннексированного Крыму могут восстановить подачу воды

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина готова возобновить подачу в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый Президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, пишет УНН со ссылкой на его интервью “Украинскому радио”.

“Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду”, — сказал Леонид Кравчук.

Однако, он отметил, что украинцы “в жизни никогда” не пойдут на то, чтобы поставлять воду “промышленным предприятия, военным базам и тому подобное”.

О том, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Москвой Крыму в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее в августе заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, Украина не будет подавать воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”.

Также отметим, 6 марта текущего года, два дня после своего назначения на должность премьер-министра, Денис Шмыгаль заявил, что надо подавать водоснабжения в Крым, ведь там живут украинцы. Позже ряд общественных активистов, государственных представителей Украины по Крыму раскритиковали слова премьера, после чего тот скорректировал свои слова.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, аннексия, аннексия Крыма, Леонид Кравчук
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