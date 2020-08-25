Повышение зарплат медикам: бюджетный комитет согласовал выделение средств

КИЕВ. 25 августа. УНН. С 1 сентября медицинским работникам повысят заработные платы, пока это только первый шаг. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Только что закончилось заседание бюджетного комитета. На этом заседании было согласовано выделение средств на повышение заработной платы нашим медицинским работникам, начиная с 1 сентября... Начиная с 1 сентября этого года и до конца года. Это первый шаг, все формальности у нас отрегулированы. Первый шаг - это установление этих доплат. В будущем... для того, чтобы мы построили реальную медицину, чтобы мы были уверены, что нам всегда окажут медицинскую помощь, врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал должны получать справедливую заработную плату", - отметил он.

Кроме того, по его словам, важно поднять заработные платы медикам, чтобы они не уезжали за границу.

"Почему это еще важно, потому что у нас количество людей, выезжающих за границу, медицинских специальностей ежегодно увеличивается. Я хочу напомнить, что у нас большое количество врачей есть пенсионного возраста, а молодежь не готова соглашаться с теми недопустимыми зарплатами, которые у нас были 29 лет", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.