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Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба

Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба и избрании победителя до 1 декабря 2020 года. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить Кабинету министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы:

  • к 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.
  • к 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.
  • 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - говорится в тексте постановления.

Напомним, комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в целом проект постановление об избрании до 1 декабря 2020 года большого Государственного Герба Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР
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