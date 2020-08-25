Комитет Рады по просьбе Кравчука соберется на заседание по выборам в ОРДЛО

КИЕВ. 25 августа. УНН. Завтра, 26 августа, состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти в связи с письмом первого президента Украины и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, в котором он предложил рассмотреть соответствие постановления ВР о местных выборы Закону о самоуправлении в отдельных районах Донбасса. Об этом шла речь во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"В парламент поступило обращение главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Леонида Макаровича Кравчука с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады Украины о назначении очередных местных выборов в 2020 году положениям закона Украины "Об основном порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и комплекса мер по выполнению Минских соглашений, поддержанного резолюцией Совета безопасности ООН 22 февраля 2015 года", - отметил глава комитета Андрей Клочко.

По его словам, согласно поручению руководства парламента, данное обращение направлено для рассмотрения и подготовки ответа в три комитета, а именно Комитет по вопросам организации государственной власти, Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки.

"Уважаемые коллеги, есть предложение на завтра назначить на 11:00 комитет по этому вопросу и обсудить... В письме нет желания пересмотра решения комитета", - добавил Клочко.

Во время обсуждения депутаты высказали предложение, что заседание должно происходить без журналистов и трансляции в формате круглого стола, в зале фракции "Слуги народа", а также на него можно позвать глав двух других комитетов и представителей Офиса Президента и руководство парламента.

"Если возражений нет, тебе мы это на завтра, на 11:00, предварительно", - сказал Клочко.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР по поводу выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.