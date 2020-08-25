Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине 50 млн евро на инвестирование в дорожные объекты

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0056 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно транспортной связи в Украине. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие законопроекта создаст правовые основания для реализации финансового соглашения и последующей реализации проекта "Транспортная связь в Украине - Фаза І".

Общий объем привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка для реализации этого проекта составляет 50 млн евро (без НДС).

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном дальнейшее сотрудничество в реализации новых перспективных проектов по разным направлениям, в частности по развитию экологического городского общественного транспорта.



