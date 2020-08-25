Кредит от ЕИБ: в Мининфраструктуры рассказали, на что пойдут 50 млн евро

КИЕВ. 25 августа. УНН. За 50 млн евро, которые Украина получит в кредит от Европейского инвестиционного банка, планируют построить северо-восточный участок объездной дороги вокруг города Тернополь, три многоуровневые развязки и два путепровода во Львовской, Ровенской областях и возле Тернополя, а также построить интеллектуальные транспортные системы. Об этом рассказал во время обсуждения президентского законопроекта №0056 о ратификации Финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно транспортной связи в Украине министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Средства будут направлены на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг города Тернополь, также на строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях, возле Тернополя. А также развитие интеллектуальных транспортных систем для того, чтобы дороги были не только безопасными, а и умными", - сказал Криклий.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0056 о ратификации Финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно транспортной связи в Украине. Общий объем привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка составляет 50 млн евро.