Коронавирус у Тимошенко: состояние остается тяжелым

КИЕВ. 25 августа. УНН. Состояние здоровья лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, остается тяжелым. Она получает необходимый курс терапии. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока, передает УНН.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", - написала Марина Сорока.

Отметим, что в СМИ сейчас распространяется информация, что Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. От комментариев по этому поводу пресс-секретарь отказалась.

"Если у меня будет что-то добавить, я добавлю и напишу сообщение на странице. Пока это вся информация", - сказала Марина Сорока.

Напомним, у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус, политик в тяжелом состоянии.