Разумков не уверен, что законопроект о столице успеют рассмотреть до местных выборов

КИЕВ. 25 августа. УНН. Законопроект о столице не внесен в повестку дня первой недели 4-й сессии Верховной Рады текущего созыва. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не уверен, что его успеют рассмотреть до местных выборов. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Не готов сказать, когда будет закон о столице. На сколько мне известно, его сейчас не подавали как первоочередной в комитеты, посмотрим. Но думаю, что на первой неделе его не будет, если я не ошибаюсь", - сказал Разумков.

Также он добавил, что до местных выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, этот законопроект могут не успеть рассмотреть в сессионном зале.

"Если посмотреть по срокам, я не уверен, что это реалистично, но посмотрим", - добавил Разумков.

Напомним, народные депутаты проголосовали за создание рабочей группы по разработке и подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О Киеве - столице Украины" на заседании профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.