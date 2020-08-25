Еще одного белорусского дипломата уволили за поддержку протестующих

КИЕВ. 25 августа. УНН. Третий секретарь посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра отозван и уволен из МИД. Ранее он, в частности, поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели, и украсил свое фото в Facebook бело-красным флагом и записал специальное видеообращение, передаёт УНН со ссылкой на белорусскую службу “Радио Свобода”.

“Мои любимые друзья, родственные души, партнеры. Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели ... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена”, — сообщил Мисюра.

Ранее посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня раскритиковал необоснованное насилие милиции против мирных демонстрантов. После этого по приказу Александра Лукашенко он был также уволен и досрочно прекратил посольские функции, пишет “Радио Свобода”.

Также сообщается, что начальник историко-архивного управления МИД Вячеслав Казачонак и заместитель начальника отдела евразийской интеграции Алена Копанева были уволены за одиночный пикет у здания МИД с формулировкой “за грубое нарушение трудовых обязанностей”.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало слова Президента Украины Владимира Зеленского.