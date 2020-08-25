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В случае прекращения торговых отношений с Беларусью мы потеряем несколько процентов ВВП - Арахамия

В случае прекращения торговых отношений с Беларусью мы потеряем несколько процентов ВВП - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 25 августа. УНН. В случае полного прекращения торговых отношений с Республикой Беларусь Украина потеряет несколько процентов ВПП, речь идет о десятках миллиардов грн. Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Если у нас будут полностью прекращены торговые отношения (с Беларусью - ред.), Украина потеряет несколько процентов ВВП. В цифрах не могу назвать, но речь идет о десятках миллиардов гривен", - сказал Арахамия.

Также он добавил, что Украина должна держать нейтралитет в ситуации относительно непризнания президентских выборов в Беларуси.

"Мы не хотим быть хедлайнерами в этом процессе. Мне точно кажется, что для страны это невыгодная позиция", - добавил Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, нардепы, Давид Арахамия
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