Делфи готовят поставить на киль

КИЕВ. 25 августа. УНН. Подготовительные работы на стадии завершения, танкер Delfi готовят поставить на киль, сообщает УНН.

Вчера было проведено Safety Meeting по подготовке к подъему, сообщил подрядчик спасательной операции "Трансшип" у себя в FB. Также распределены обязанности на этапе переворота.

Ранее руководитель этой компании Андрей Иванов сообщал, что в рамках подготовительных работ было расчищено дно, куда планируется переворачивать танкер.

"Один из подготовительных этапов - это расчистка дна, куда мы будем его переворачивать, чтобы оно легло не на камни, а на гладкую почву", - сказал он.

Последняя борьба была со скалой, которая была частью гриди. Было применено около 5 технологий, но в итоге сошлись на использовании водолазами подводного отбойного молотка. Также необходимо было осушить заполненые отсеки, заделать пробоины, зачистить остатки нефтепродуктов, рассказал Иванов.

"Допустить разливы не позволительно", - подчеркнул он.

После постановки на киль, пойдет второй этап, сообщает Иванов.

"Нам нужно пройти по всем отсекам, чтобы их загерметизировать, откачать воду и обеспечить судну плавучесть. После того как оно будет плавучим, вот тогда можно будет его привязывать и выводить к тому месту, где скорее всего это судно будет утилизироваться", - отметил он.

Поставить судно на ровный киль, с помощью буксиров, по предположениям Иванова, возможно удастся уже на этой неделе.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранило и взялось за дело само. Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трнасшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" их профинансировать.

Владелец Delfi пытался заблокировать подъем танкера, но суд ему отказал.