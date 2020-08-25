Верещук взялась за проблемы киевлян, обманутых застройщиком Войцеховским

КИЕВ. 25 августа. УНН. Одной из самых больших строительных афер Киева являются так называемые недострои Анатолия Войцеховского, из-за бездействия которого пострадали 15 тыс. человек. Украинцы вынуждены завершать строительство за свой счет, и годами защищать свои права в судах. Об этом в своем Facebook написала народный депутат, кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук, передает УНН.

"Продолжаться так дальше не может. Поскольку мэр Киева игнорирует проблему, вынуждена брать инициативу в свои руки", - пишет Верещук.

Поэтому, на днях нардеп инициировала встречу, на которую пригласила обманутых жилыми аферами Войцеховского инвесторов, а также министра юстиции Дениса Малюську.

"Вместе искали пути решения и механизмы, которые в будущем должны помешать застройщикам и не позволят обманывать людей, продавая квадратные метры из воздуха.

Имею четкую позицию по этому вопросу - строительные "пирамиды" не рождаются без участия городских властей, которые закрывают глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Мои коллеги уже разработали соответствующий законопроект, в котором подобным махинациям не место", - пишет она.

По убеждению Верещук, город обязан помочь обманутым инвесторам.

"Поэтому мы продолжим сотрудничать с Министерством и искать пути решения этого вопиющего скандала. Первые шаги сделаны, и теперь мы не остановимся", - заверила Верещук.

Напомним, что "Киевгорстрой" отказался достраивать скандальные дома Войцеховского, зявив, что это экономически невыгодно и плохо для репутации.