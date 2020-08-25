Стратегию развития органов прокуратуры обсудили с представителями Офиса Совета Европы

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Офисе Генерального прокурора прошла видеоконференция по результатам функционально-организационного анализа региональных и местных прокуратур, проведенного международной консалтинговой компанией PwC в рамках Меморандума о сотрудничестве с Советом Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Так, участие в видеоконференции приняли, в частности, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко, партнер компании PwC Дмитрий Нечитайло.

"Сейчас мы активно работаем над разработкой Стратегии развития органов прокуратуры, которая станет частью Концепции развития органов правопорядка. Стратегия должна быть, конечно, ориентированной на граждан, но в центре должен быть прокурор - сильный, мощный и защищенный. Проведенный нашими партнерами анализ ляжет в основу штатного расписания областных и окружных прокуратур и других важных изменений, чтобы мы могли современно и правильно выполнять возложенные на нас законом и государством функции", - заявила Генеральный прокурор.

В свою очередь, заместитель главы Офиса СЕ в Украине выразила надежду, что анализ станет эффективным инструментом в процессе развития, а также, что Совет Европы продолжит сотрудничество с ОГП в рамках Меморандума.

"Мы будем рады принять участие в разработке Стратегии развития органов прокуратуры, чтобы стандарты Совета Европы стали ее неотъемлемой частью", - подчеркнула Литвиненко.

Компания PricewaterhouseCoopers представила результаты проведенного функционально-организационного анализа региональных и местных прокуратур. По заключению экспертов, для повышения результативности и эффективности работы органов прокуратуры приоритетными направлениями развития являются автоматизация процессов, развитие персонала и совершенствование организационной структуры.

"Мы очень благодарны за профессиональный взгляд экспертов. Он станет для нас ориентиром в дальнейшем процессе развития. Мы уже начали воплощать рекомендации партнеров - работаем над автоматизацией процессов, создали Тренинговый центр, который занимается повышением квалификации прокуроров, потому что люди - наш приоритет", - подытожила Венедиктова.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе руководящий состав ОГП и руководители отдельных прокуратур областей и местных прокуратур впервые в истории прокуратуры встретились для обсуждения стратегии развития органов прокуратуры на 2021-2023 годы.