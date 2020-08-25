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На этой неделе планируют назначить нового главу "Укрзализныци"

На этой неделе планируют назначить нового главу "Укрзализныци"

КИЕВ. 25 августа. УНН. На этой неделе правительство планирует назначить нового главу "Укрзализныци". Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе сообщил в интервью, размещенном на сайте Кабмина, сообщает УНН.

"Вообще реформа корпоратизации государственных предприятий, что происходит в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять как бизнесом. В "Укрзализныце" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - сказал Шмыгаль.

По неофициальным данным победителем открытого и независимого конкурса на главу правления "Укрзализныци" стал 56-летний Владимир Жмак.

Он является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании Киевстар Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.

Так, в частности, на новость о победе Жмака в конкурсе на главу УЗ отреагировал председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в Facebook: "Могу подтвердить, что Владимир Жмак один из самых порядочных людей, которых я встречал в жизни. Герой Афганской войны и очень скромный человек, с очень хорошими деловыми качествами. Если такого человека назначат председателем Укрзализныци, то для меня это будет означать, что действительно что-то серьезно изменится не только для этой организации, но и в целом какие-то позитивные процессы все же происходят в стране".

Пользователи социальных сетей также положительно охарактеризовали возможное назначение Владимира Жмака.

"Наведет порядок, умный специалист, честный и порядочный", - пишет Лариса Коцюбская.

"Хочется верить, что сможет вытянуть отрасль из глубокой ямы! Удачи!" - комментирует Татьяна Хотиненко.

"Дай Бог, чтобы все получилось, а то стыдно за Укрзализныцю, люди в таких вагонах не ездят нигде", - пишет пользователь соцсети Зинаида Билоскурская.

Отмечается, что Жмак не входит ни в какие финансово-промышленные группы влияния и является независимым и незаангажированным специалистом, на которого возлагают большие надежды на положительные изменения в "Укрзализныце".

Ранее член Наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев сообщил УНН, что он полностью доволен результатами проведенного конкурса на должность, а Наблюдательный совет абсолютным большинством проголосовал за кандидатуру победителя.

"У этого человека наиболее подходящие данные по работе и опыту. Также у него наиболее подходящий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним, как перед руководителем, стоят. Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - сообщил УНН Журавлев, однако не назвав фамилии победителя.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, назначения
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