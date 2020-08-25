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Командование Сил специальных операций возглавил Григорий Галаган

Командование Сил специальных операций возглавил Григорий Галаган

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Другим указом - № 357/2020 - Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул глава государства.

"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", - подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, Владимир Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил Президента в главном - качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Владимир Зеленский
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