Зеленский: не все члены ЕС хотят видеть Украину в Союзе

КИЕВ. 25 августа. УНН. Не все государства-члены Европейского союза на 100% уверены в Украине, к тому же Европа настороженно относится к России. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews, отвечая на вопрос относительно членства Украины в блоке, передаёт УНН.

“Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине. Во-вторых, я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской. У них есть свои дела, свои отношения, свои стороны. Но мы видим сегодня, как Европа действует санкциями, поддерживает нас несмотря на финансовые потери от антироссийских санкций. Я благодарен им за это”, — сказал Президент.

По его мнению, для украинцев важна “стопроцентная четкая” позиция Европы по Украине.

“И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ — они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас. О том, хочет ли Европа нас, хотим ли мы быть с Европой — я думаю, что мы просто должны стать страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе. И тогда ни у кого не будет никаких сомнений, и решать будет Украина”, — добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявил, что Украина способна повлиять на укрепление стабильности и безопасности на Европейском континенте.