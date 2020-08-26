Политолог считает Delfi не самой страшной проблемой Одессы и малозначимой для политических рейтингов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Авария "Delfi" и длительное отлеживание танкера у берегов Черного моря не является острой проблемой для города Одессы. На политические рейтинги фактор "Delfi" вряд ли повлияет. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Да, это неприятная вещь: танкер затонул прямо перед одесским пляжем. Это большой раздражитель, но я бы не уделял этому серьезного внимания. Не думаю, что это может существенно сказаться на рейтинге президента и его партии на предстоящих местных выборах.

Процесс поднятия танкера - это дорого и долго, но затонувшее судно - не самая страшная проблема Одессы, я бы не преувеличивал ее значения", - говорит он.

Пендзин напомнил, что танкер должен был поднять судовладелец.

"В действительности мы должны понимать, что поднятие затонувшего судна - это головная боль для его владельца. Во всем мире, а таких прецедентов за рубежом много, расходы ложатся на плечи судовладельца. Однако он, по сути, самоустранился от решения проблемы. И даже убытков не возмещает", - рассказал эксперт.

Надежды на то, что танкер в конце концов поднимут, есть, говорит Пендзин.

"Мы увидели достаточно активную позицию Президента по этому поводу, и это - хороший сигнал. Он вмешался в процесс, он его ускоряет, но мы должны понимать, что не он лично будет его поднимать. Также, должны понимать, что поднять танкер не просто", - добавил он.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. К июлю ликвидировать аварию пытался судовладелец. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранило и взялось за дело само. Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трнасшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" их профинансировать. Владелец Delfi пытался заблокировать подъем танкера через суд, но суд ему отказал.

По данным "Трансшип", после подготовительных работ они теперь готовы пробовать ставить танкер на киль.