В Черниговской области начался процесс довыборов в Раду

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Черниговской области начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном округе №208. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Сегодня, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года. В общем по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 127 тысяч избирателей. Голосование будет проходить на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 августа Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов. Так, выдвижение кандидатов пройдет с 27 августа, предвыборная кампания продлится до 23 октября, выборы состоятся 25 октября одновременно с местными, а результаты будут известны до 9 ноября включительно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №208.