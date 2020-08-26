Степанов анонсировал совещание по концепции развития психиатрической помощи

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня проведет совещание с руководителями психиатрических больниц по концепции развития этих медучреждений до 2030 года. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы проводим совещание с руководителями психиатрических больниц, со всеми профильными специалистами психиатрической отрасли. У нас, например, в 2019 году за психиатрической помощью в общем обратилось около 302 тыс. граждан. Это больше, чем в 2018 году. Это тот вид медпомощи, который очень важен, мы не можем не обращать внимание", - сказал Степанов.

Также он напомнил, что с 1 апреля психиатрические больницы получили наибольший дефицит и оказались на грани закрытия.

"Нам нужно знать, как мы будем двигаться дальше. У нас есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории страны до 2030 года. Именно со специалистами отрасли я хочу обсудить, как мы будем ее выполнять, какие нужно внести изменения", - добавил Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, концепция предоставления психиатрической медицинской помощи будет предусматривать, что фокус предоставления психиатрической помощи будет на амбулаторном уровне, а не на стационарном. В ближайшее время Минздрав представит план действий по реализации данной концепции.