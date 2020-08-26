Заместитель Помпео после визита в Москву прилетит в Киев

КИЕВ. 26 августа. УНН. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган осуществит визит в Киев после того, как побывал в Москве, передает УНН со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

"Заместитель государственного секретаря Стивен Э. Биган отправится в Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина, 24-27 августа, где состоится встреча с высшим руководством для обсуждения ряда региональных и международных вопросов. Заместитель госсекретаря Биган отправится в Вену, Австрия, 27 августа, чтобы встретиться с коллегами из ОБСЕ для обсуждения вопросов, касающихся региональной безопасности и прав человека", - сообщили в Госдепе.

Отметим, что накануне состоялась встреча Бигана в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловим.

"Во время этих встреч они обсудили весь спектр двусторонних и региональных вопросов", - пишут в Госдепартаменте.

В МИД России также сообщили об итогах встречи с американским чиновником, однако по данным Министерства, в частности о разговоре с Лавровым, не ясно, поднимался ли вопрос Украины на переговорах.

Кроме того, по словам журналиста Radio Free Europe Кристофера Миллера, визит заместителя госсекретаря в Украину состоится сегодня, и он будет не один.

"Биган в сопровождении Джорджа Кента сегодня будет в Киеве", - написал журналист в Twitter.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе в Киев с визитом прибыл федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



