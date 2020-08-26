Адвокат Чубарова обжаловал проведение суда в Крыму без главы Меджлиса

КИЕВ. 26 августа. УНН. Адвокат Александр Осокин обжаловал проведение суда в отсутствие главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят заочно в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Крым. Реалии.

“С учетом требований (российского — ред.) закона, позиция защиты сводилась к тому, что в материалах уголовного дела отсутствуют актуальные сведения о нахождении Чубарова за пределами Российской Федерации (например, справки из пограничной службы УФСБ России), а сведений о том, что последний не привлечен к уголовной ответственности за инкриминируемые ему деяния на территории Украины нет и вовсе, и прокурором не предоставлены. Отсутствие документов, подтверждающих данные сведения, прямо указывают на то, что нет законных оснований для проведения судебного разбирательства в отсутствие Рефата Чубарова”, — сообщил Осокин.

По его словам, несмотря на это, подконтрольным России Верховным судом Крыма принято решение о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Чубарова в его отсутствие.

“Данное решение суд мотивировал тем, что Чубаров объявлен в международный розыск, а сведений о том, что он не привлечен на территории иностранного государства, не имеется. При оглашении данного решения суд разъяснил, что данное решение может быть обжаловано в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции (который находится в Сочи — ред.) в течении 10 суток со дня его вынесения”, — сообщил Осокин.

Также он отметил, что на решение суда им подана жалоба в суд апелляционной инстанции, однако в принятии его апелляционной жалобы отказано и она была возвращена с ссылкой на то, что “данное решение самостоятельному обжалованию не подлежит и проверяется одновременно с итоговым решением по делу”.

“Принимая решение об отказе в принятии моей жалобы, суд, по моему мнению, противоречит как нормам права, так и своей же позиции, изложенной в решении о назначении разбирательства, где разъяснил порядок обжалования. Указанное решение я также обжаловал”, — сообщил адвокат.

По его словам, его жалоба направлена в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи для рассмотрения. Осокин отметил, что ожидает решения апелляционной инстанции.

Напомним, в марте 2020 года, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статье российского Уголовного кодекса — “Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием”. Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда был проведен митинг против оккупации полуострова.