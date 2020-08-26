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Встреча советников в "нормандском формате" состоится до 10 сентября - Ермак

Встреча советников в "нормандском формате" состоится до 10 сентября - Ермак

Андрей Ермак

КИЕВ. 26 августа. УНН. Запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" все же состоится - до 10 сентября. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак журналистам во время визита в Днепропетровскую область с Главой государства, передает корреспондент УНН.

"Господин Бонн (советник президента Франции Эммануэль Бонн - ред.) позвонил мне несколько дней назад и просил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Я думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал Ермак.

Напомним, накануне у Президента сообщили, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) переносится в связи с командировкой советника президента Франции.

В то же время, по словам представителя в ТКГ от Украины Дениса Казанского, встреча была сорвана российской стороной.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Андрей Ермак
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