Садовый поддержал кредит ЕИБ на строительство объезда Львова

КИЕВ. 26 августа. УНН. Вокруг Львова будет построена полноценная кольцевая объездная дорога, которая разгрузит город. Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.

Глава Львова назвал топовой новостью ратификацию Верховной Радой финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которая предусматривает привлечение средств займа в размере 450 млн евро, в том числе и на строительство северной объездной дороги Львова.

"Без преувеличения, ТОП-новость. Наконец вокруг Львова будет полноценная, кольцевая объездная дорога, которая в том числе разгрузит город. А еще этот проект - прекрасный пример того, как сотрудничество с европейскими партнерами позволяет уже сегодня делать то, на что не хватало средств десятилетиями", - написал Садовый на своей странице.

Напоминаем, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что 450 млн евро кредитного займа от ЕИБ пойдут на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Киев-Одесса и строительство северного объезда города Львова.

По его словам, реализация проекту повысит безопасность дорожного движения на главных автодорогах страны, которые имеют важное значение для внутреннего движения транспорта и соединяют Украину в частности с Европейским Союзом, а также сочетают Киев с черноморскими портами Украины.