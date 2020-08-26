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Правительство закрывает границу Украины для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль

Правительство закрывает границу Украины для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября почти закрыть границы для въезда иностранных граждан. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября почти закрыть границы для въезда иностранных граждан", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это не будет касаться граждан, имеющих разрешения на проживание в Украине, являющихся членами международных миссий и тому подобное.

Напомним, правительство собирается продлить карантин до ноября.

Источник: УНН
Теги: граница, Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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