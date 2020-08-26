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Кабмин хочет запретить работу ночных клубов

Кабмин хочет запретить работу ночных клубов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. Это не касается заведений питания. Фактически, мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек, и тех развлекательных заведений, где совершенно не соблюдаются карантинные условия и карантинные требования", - сказал Шмыгаль.

Он призвал полицию к максимально жестким мерам относительно таких заведений.

Напомним, правительство собирается продлить карантин до ноября.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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