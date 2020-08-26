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Правительство закрыло границы для въезда иностранцев до конца сентября

Правительство закрыло границы для въезда иностранцев до конца сентября

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"С целью недопущения распространения на территории страны второй волны острой респираторной болезни COVID-19 Министерством внутренних дел предлагается внести изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641. Проектом предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц, откорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения, на админчерте з АР Крым, уточнить категорию лиц, подлежащих самоизоляции", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на время действия карантина въезд на территорию Украины запрещается лицам, кроме тех, которые следуют транзитом, учатся, проходят службу в ВСУ, имеют вид на жительство, дипломатов, членов экипажей на транспорте и тому подобное.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, срок ограничений действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Источник: УНН
Теги: граница, Кабмин, иностранцы, Коронавирус, карантин
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