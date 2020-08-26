Правительство закрыло границы для въезда иностранцев до конца сентября

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"С целью недопущения распространения на территории страны второй волны острой респираторной болезни COVID-19 Министерством внутренних дел предлагается внести изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641. Проектом предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц, откорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения, на админчерте з АР Крым, уточнить категорию лиц, подлежащих самоизоляции", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на время действия карантина въезд на территорию Украины запрещается лицам, кроме тех, которые следуют транзитом, учатся, проходят службу в ВСУ, имеют вид на жительство, дипломатов, членов экипажей на транспорте и тому подобное.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, срок ограничений действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.