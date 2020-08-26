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Правительство поддержало запрет работы ночных клубов и дискотек

Правительство поддержало запрет работы ночных клубов и дискотек

КИЕВ. 24 августа. УНН. Кабинет министров в среду поддержал проект постановления, предусматривающий запрет работы ночных клубов и дискотек, передает корреспондент УНН.

Так, в среду правительство поддержало проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров.

"Предлагается усилить ограничительные меры в регионах, в которых установлен "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга. Кроме того, мы отработали с Минкультом запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщал УНН, ранее сегодня правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин
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