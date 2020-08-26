Новости: Политика
Среда, 26 августа 2020, 15:10 • Саша Картер • 4995
Граждан Беларуси будут пускать в Украину после закрытия границ
КИЕВ. 26 августа. УНН. Граждане Беларуси смогут въехать на территорию Украины несмотря действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев, передает корреспондент УНН.
"У нас было поручение Президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения. Я думаю, это в рамках закона, пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы, если такое обращение поступит", - отметил на заседании правительства министр Кабмина Олег Немчинов.
Напомним, ранее сегодня правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.
Источник: УНН
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