Граждан Беларуси будут пускать в Украину после закрытия границ

КИЕВ. 26 августа. УНН. Граждане Беларуси смогут въехать на территорию Украины несмотря действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев, передает корреспондент УНН.

"У нас было поручение Президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения. Я думаю, это в рамках закона, пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы, если такое обращение поступит", - отметил на заседании правительства министр Кабмина Олег Немчинов.



Напомним, ранее сегодня правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.