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Граждан Беларуси будут пускать в Украину после закрытия границ

Граждан Беларуси будут пускать в Украину после закрытия границ

КИЕВ. 26 августа. УНН. Граждане Беларуси смогут въехать на территорию Украины несмотря действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев, передает корреспондент УНН.

"У нас было поручение Президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения. Я думаю, это в рамках закона, пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы, если такое обращение поступит", - отметил на заседании правительства министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, ранее сегодня правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.

Источник: УНН
Теги: граница, Кабмин, Украина, Беларусь
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