Эксперты оценили масштабы катастрофы с водой в Крыму: возвращение на 50 лет в прошлое

КИЕВ. 26 августа. УНН. По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" в Крыму летом 2020 вода будет доступна несколько часов в день, а может и не каждый день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BSNews.

"В последние дни информационное пространство вновь всколыхнула тема ситуации с водообеспечением оккупированного Крымского полуострова. В связи с этим Мониторинговая группа решила напомнить некоторые базовые факты, а также расставить некоторые акценты", - говорится в сообщении.

Поэтому, отмечается следующее:

- климатические изменения 21-го века будут и в дальнейшем делать более жестким характер крымского климата;

- режим санкций в целом (и водная блокада как одна из самых эффективных его составляющих) имеет целью повысить цену, что платит РФ за свои агрессивные действия, а в перспективе, наряду с другими санкциями, заставить РФ прекратить оккупацию;

- согласно докладу руководства Крымского государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации, водохранилища естественного наполнения не восстанавливают запас с конца марта;

- суммарный запас воды в крымских водохранилищах, по состоянию на 30 апреля, составляет 90 млн кубических метров (на 13 млн меньше, чем на начало апреля).

"В свою очередь, внимание правительства РФ к проблеме водоснабжения в Крыму вызвано срывом Федеральной целевой программы по обеспечению водным ресурсом крымского сельского хозяйства, которая предусматривала постепенное увеличение посевных площадей на 20 процентов ежегодно с 2020 года и попыткой переложить ответственность за невыполнение с министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на местные власти. То есть летом 2020 года прогнозируется ситуация, которую автор видел собственными глазами в Крыму до 1971 года - вода в кранах, кроме Ялты, Алушты, будет несколько часов в день, а летом - может и не каждый день. Никакой катастрофы - просто возвращение на 50 лет назад", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщило представительство Президента Владимира Зеленского, Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова.