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СНБО: гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды в оккупированном Крыму нет

СНБО: гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды в оккупированном Крыму нет

Алексей Данилов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить потребности населения. Об этом написал в Facebook глава СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - написал Данилов.

Напомним, как сообщило представительство Президента Владимира Зеленского, Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что воду в аннексированный Крым можно дать в случае гуманитарной катастрофы.

Источник: УНН
Теги: СНБО, вода, Крым, Украина
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