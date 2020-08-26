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Кабмин увеличил коэффициенты для должностных окладов ряда работников ВР

Кабмин увеличил коэффициенты для должностных окладов ряда работников ВР

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов ряда работников Верховной Рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов работников патронатных служб Председателя ВР, его заместителей, руководителя аппарата, депутатских фракций (депутатских групп) в ВР", - написал Алексей Гончаренко.

Согласно документу, главный консультант секретариата Председателя ВР, главный консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо коэффициента 2,3 будет иметь коэффициент 2,7, старший консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо 1,79 будет 2,7, а консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо 1,65 иметь коэффициент 1,8.

Напомним, Кабмин увеличил зарплаты бюджетникам из-за повышения минималки.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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