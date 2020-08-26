Кабмин увеличил коэффициенты для должностных окладов ряда работников ВР

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов ряда работников Верховной Рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов работников патронатных служб Председателя ВР, его заместителей, руководителя аппарата, депутатских фракций (депутатских групп) в ВР", - написал Алексей Гончаренко.

Согласно документу, главный консультант секретариата Председателя ВР, главный консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо коэффициента 2,3 будет иметь коэффициент 2,7, старший консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо 1,79 будет 2,7, а консультант секретариата депутатской фракции в ВР вместо 1,65 иметь коэффициент 1,8.

Напомним, Кабмин увеличил зарплаты бюджетникам из-за повышения минималки.