ПЦУ попросила ООН помочь защитить украинских верующих в оккупированном Крыму

КИЕВ. 26 августа. УНН. Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к представителям ООН с просьбой вынести на заседание Совета безопасности ООН вопрос о сохранении Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Внимание мирового сообщества приковано к систематическим притеснениям со стороны оккупационных властей в Крыму относительно Православной Церкви Украины. Осуществляемые органами исполнительной и судебной власти РФ попытки вытеснить ячейки украинства, отрицание верховенства права и свободы человека - это крымская реальность, которую необходимо шаг за шагом менять к лучшему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня состоялась встреча с участием Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего владыки Епифания, митрополита Симферопольского и Крымского Климента, архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия и представителей ООН, постоянного представителя Президента Украины в АР Крым и других должностных лиц.

По словам владыки Климента, в течение последних нескольких месяцев ущемление свободы вероисповедания приобрели насильственный характер: "так, центр Крымской епархии Православной Церкви Украины - кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе - был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также сноса нашего храма в Евпатории".

"Обращаясь к постоянным членам Совета безопасности ООН, этой влиятельной международной организации, я просил бы вас, чтобы вы поддержали Украину, и на заседание Совета безопасности ООН был вынесен вопрос о сохранении Православной Церкви Украины в Крыму. Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить православную Церковь. Помогите нам сохранить украинское общество. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы они выполнили международные договоренности", - заявил Климент.



Напомним, ранее Архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой службы судебных приставов Крыма о сносе храма ПЦУ в Евпатории.