В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

КИЕВ. 26 августа. УНН. Заместитель госсекретаря США Стивен Биген прибыл в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Киеве Twitter.

"Заместитель Государственного секретаря США Стивен Э. Биген прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что Биген в течение 24-27 августа посещает Вильнюс (Литва), Москву (Россия) и Киев, где встречается с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов. Кроме того, 27 августа он отправится в Вену (Австрия), чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной и прав человека.

Напомним, 25 августа представитель Стивен Биген обсудил с Тихановской методы укрепления демократии в Беларуси.