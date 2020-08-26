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Визит заместителя госсекретаря США в Украину: что планируется

Визит заместителя госсекретаря США в Украину: что планируется

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во время визита в Украину заместитель госсекретаря США Стивен Биген планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Киеве в Facebook.

"Заместитель госсекретаря США Биген с нетерпением ждет встреч, которые будут способствовать крепким отношениям между США и Украиной, с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем, Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и с представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.

Дипломаты также сообщили, что он "будет изучать пути для поддержки усилий Украины по созданию безопасного и успешного будущего, в том числе на ее востоке, и призывать к дальнейшему введению политических и экономических реформ".

"Заместитель госсекретаря США Биген также в очередной раз убедит, что США поддерживают усилия по продвижению демократии и верховенства права в Украине, и почтит память героев, потерявших жизнь, защищая суверенитет Украины", - сообщили в посольстве.

Ранее сегодня Биген прибыл в Киев.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, визит, Госдеп, встреча, Владимир Зеленский
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