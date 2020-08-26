Кулеба пригласил нового главу МИД Польши в Украину

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау во время которого министры обсудили дальнейшее сотрудничество и подтвердили важность “Люблинского треугольника”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау. Дмитрий Кулеба поздравил Збигнева Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры подтвердили важность Люблинского треугольника Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия.

Собеседники договорились о дальнейших контактах и сотрудничестве. Глава МИД Украины пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.

В свою очередь, новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украинско-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами.

Напомним, после следующей встречи министров "Люблинского треугольника" в Киеве, куда был приглашен глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей в статусе почетного гостя, планируется углубление взаимодействия с Беларусью.