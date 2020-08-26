Информация - дезинформация: в то время, как ВСУ отчитывается об отсутствии погибших на фронте, они есть

КИЕВ. 26 августа. УНН. Опираясь на официальном данные ООС ВСУ 24 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе уже 29 дней нет "боевых потерь" среди украинских военнослужащих. Впрочем, это не совсем так, пишет DW, передает УНН.

Журналисты провели “факт-чекинг” данных ВСУ, к чему их побудили сообщения о гибели по меньшей мере двух украинских военных в период действия так называемого “режима тишины” в зоне боевых действий.

Так, “всеобъемлющее прекращение огня” в соответствии с договоренностями ТКГ в Минске началось 27 июля. С тех самых пор ООС ВСУ, Минобороны и Госпогранслужба периодически отчитываются об отсутствии “потерь” с украинской стороны. Указывалось, что “последняя боевая потеря” якобы датируется 21 июля 2020.

Однако, 22 августа независимый портал “Книга памяти” сообщил о гибели в Луганской области офицера ВСУ. Еще раньше — 13 августа — в результате подрыва автомобиля на мине погиб 49-летний разведчик Сергей Похович, пишет издание.

Однако, командование ВСУ обе потери не считает боевыми. И все это из-за новые рекомендации по учету санитарных потерь личного состава, утвержденных недавно Минобороны, которые существенно отличаются от того, как считали погибших и раненых раньше.

Согласно новым критериям, к необратимым боевым потерям относятся лица, погибших во время выполнения боевого задания, от ранений во время боевой обстановки, несчастных случаев, опять же, при выполнении боевых задач.

А вот к “небоевым” причисляют всех остальных. И по сути, погибших украинских воинов из-за того же подрыва на мине фактически приравняли к суицидам или иным причинам возможной гибели.

Таким образом, журналисты приходят к выводу, что официальная статистика ООС якобы обоснованно (из-за обновленния стандартов ее ведения) не содержит данные о “боевых потерях”, но с другой стороны в ВСУ замалчиваются смерти по крайней мере двух бойцов украинской армии на передовой в августе.

Как известно, главнокомандующим ВСУ является Руслан Хомчак. 17 августа (разведчик Похович погиб 13 августа), докладывая Президенту, он сделал заявление, что в украинской армии нет боевых потерь с 27 июля. Напомним, ранее Хомчак “одиночные обстрелы украинских позиций” со стороны вражеских войск списал на “неконтролируемые эмоции”, а позже сказал, что их вообще можно не учитывать.