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Говорил с Помпео: в ОП объяснили, почему Зеленский опоздал на матч в Днепре

Говорил с Помпео: в ОП объяснили, почему Зеленский опоздал на матч в Днепре

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Днепропетровскую область опоздал на стадион в Днепре из-за разговора с Государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“График Президента претерпел изменения из-за срочного разговора с Госсекретарем США. Как сообщалось, сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда Президента Украины.

“Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки Главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона „Горняк“, где после возрождения играл свой первый матч ФК „Кривбасс“. Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров являются достаточно распространенной практикой, что с пониманием воспринимается любым демократическим обществом”, - добавляется в сообщении.

По информации СМИ, из-за опоздания Зеленского начало матча задержали почти на час.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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