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В ВР планируют инициировать увеличение ответственности за контрабанду — Корниенко

В ВР планируют инициировать увеличение ответственности за контрабанду — Корниенко

КИЕВ. 28 августа. УНН. На предстоящей сессии Верховной Рады планируют внести законодательные инициативы, связанные с увеличением ответственности за контрабанду. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эфире одной из радиостанций, передает УНН.

"Надо работать с контрабандой. У нас есть определенные интересные законодательные инициативы. Мы на этой сессии (Верховной Рады - ред.), я надеюсь, их уже внесем. Они связаны с увеличением ответственности за контрабанду, с немножко изменением фокуса, кто за это должен нести ответственность предметно. Таким образом, повышая вообще эффективность работы этих важнейших для государства, в принципе, служб. Потому что это два основных источника, таких хаба, где создаются деньги для государственного бюджета. Это понятно, что таможня и налоговая", - отметил Корниенко.

Напомним, Украина будет перенимать опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией морем.

Источник: УНН
Теги: ВР, контрабанда
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