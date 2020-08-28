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Новости: Политика
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КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Об этом УНН сообщил источник в КСУ.

"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ", - сообщил источник.

Как сообщал УНН, в мае нардепы обратились в Конституционный суд о конституционности назначения Сытника директором НАБУ.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд, НАБУ, Артем Сытник
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